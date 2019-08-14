بعد فضيحة "التفويت" للزمالك.. محمد فاروق يرد على فرج عامر

14 أغسطس 2019 - 06:33 ص

عبر الحكم الدولي محمد فاروق عن انزعاجه الشديد من التدوينة التي نشرها فرج عامر - رئيس نادي سموحة - بشأن تدخله لجعل الزمالك يفوز ببطولة الكأس.



و نشر عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل ما أسماه مخطط مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق لتفويت الفرصة على فريق سموحة في الفوز بكأس مصر الموسم الماضى وإهداء البطولة للزمالك واستخدام الحكم السابق محمد فاروق كأداة لتنفيذ هذا المخطط، ووعده بوظيفة براتب مغر في الشركة الراعية لاتحاد الكرة بشرط أن يخرج الزمالك فائزا باللقب.



وفجر فاروق في تصريحات صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن رئيس نادي سموحة هو الذي أصر على اختياره لإدارة المباراة تحكيميًا، أو الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة في حالة اعتراض الزمالك على وجودي حكما رئيسيا لإدارة اللقاء "حسب فيتو".



وأكد فاروق أن رئيس نادي سموحة اتصل به هاتفيًا قبل المباراة وأكد له أنه متمسك بإسناد التحكيم في هذه المباراة له ولا يوافق على إسنادها لأى حكم مصرى آخر، وأنه يعتبره أفضل حكم في مصر وقتها، وشدد فاروق على أنه يحتفظ بتسجيل المكالمات التي تمت بينه ورئيس نادي سموحة في هذا الشأن.



ونفى فاروق تماما أن يكون له أي علاقة بالشركة الراعية لاتحاد الكرة كما يدعي رئيس نادي سموحة وأنه لم يسبق له العمل بالشركة سواء قبل اعتزال التحكيم أو بعده، مطالبا من يملك أي مستند أو دليل يثبت عكس ذلك أن يكشف عنه.



وكان رئيس نادي سموحة فرج عامر نشر على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "بوست" يؤكد خلاله أن فريق سموحة تعرض لمخطط لإضاعة بطولة كأس مصر منه وإهدائها لفريق الزمالك في المباراة النهائية للبطولة الموسم الماضي أدارها تحكيميًا الحكم الدولي السابق محمد فاروق.

