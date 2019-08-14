» أين تذهب ملايين الجمرات التي ألقاها الحجاج بعد انتهاء الشعائر؟

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رمي الجمرات
رمي الجمرات

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رمي الجمرات

كشف مسئولو هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن مصير ملايين الجمرات التي يلقيها الحجاج كل عام أثناء موسم الحج من كل عام.

وقال المسئولون بحسب موقع «مزمز» السعودي، إنه يتم تجميع الجمرات في حوض كبير يعمل بشكل آلي في قبو المنشأة، وترفع بعدها الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهي ببوابات إلكترونية.

وتقوم هذه البوابات بدورها برفع الجمرات إلى أعلى، ليتم نقلها في شاحنات إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات بعد انقضاء موسم الحج.

وأشار إلى أن الحصوات التي جرى رميها حتى نهاية يوم العاشر من ذي الحجة قدرت بـ 18 مليون حصوة، وتقدر كمية الحصوات المنقولة في مواسم الحج الماضية بنحو ألف طن.

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