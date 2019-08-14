  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:48 ص
بحث متقدم
تشارلي تشابلن

بهذه التهمة تم طرد " تشابلن" من أمريكا

بن سلمان

اتصالات ساخنة من بن سلمان لحل هذه الأزمة

جابر نصار

نصار عن الأضاحي: انعدام للإنسانية ومفاهيم الدين الصحيح

ترامب

ترامب يطالب بتحقيق شامل فى انتحار صديقه

الحج

آل الشيخ يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج

حسين سالم

آخر ما نطق به حسين سالم قبل وفاته

أيمن نور

حقيقة وفاة أيمن نور بعد أزمة قلبية مفاجئة

شاهد.. مولدة جنون الضحك لدى الهنود

الكويت.. اكتشاف معبد لـ"الهنود السيخ" يثير ضجة

مرتضى منصور

مؤتمر بـ «الزمالك» لإعلان المدير الفنى الجديد

الفتاة العلقة في التلفريك

السعودية.. تفاصيل مثيرة عن "فتاة التلفريك" المعلقة

الجندي: 10 ذي الحجة يوم افعل ولا حرج

آخر الأخبار

الجندي
الجندي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«الإفتاء المصرية»: غدًا أول أيام ذي الحجة

#

السعودية تعلن رؤية هلال ذى الحجة

#

الإفتاء تعلن موعد غرة ذي الحجة وأول أيام الأضحي

#

استقرار سعر الدولار عند هذا السعر

وصف الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، يوم 10 ذي الحجة بأنه "يوم افعل ولا حرج"، مؤكدًا أنه يمكن للشخص أن يفعل بعض الأمور حتى لو نسيها.

وأضاف "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم ده اسمه افعل ولا حرج، نسيت وحلقت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج، نسيت ونحرت قبل أن أحلق، افعل ولا حرج، نسيت وطفت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج".

وتابع أن هذا اليوم هو يوم "منى"، أو "يوم التحلل"، أو يوم النحر، وهو أول يوم العيد في مصر.

ولفت إلى أن هذا اليوم ليس اليوم الأول لأنه ليس من أيام التشريق، وهي ثلاثة فقط، وهي يوم 11 ذي الحجة، و12 ذي الحجة، و13 ذي الحجة.

 وأوضح أنه تم تسميتها بـ"التشريق"، لأنهم كانوا يشرقون (أي يقطعون) اللحم وينشرونه في الشمس لكي لا يفسد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 209 ملايين يورو.. إذا اخترت 6 أرقام صحيحة
» الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة بطل الصومال
» عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ 14 مليون درهم
» إيقاف «زيزو» 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه
» الأرصاد تحذر من درجات الحرارة اليوم
» صادم.. تصرف غريب لأفعى تلتهم نفسها
» فنان سعودي يكشف ما فعلته ديانا كرزون وشقيقتها معه
» فنانة شهيرة تتعدى الخطوط الحمراء بصورة "مثيرة"
» بأمر من الأمير بدر.. إعفاء مديري مكتب حجاج
» تامر حسني يلغي حفله بدولة عربية لسبب غير متوقع .. فما هو؟
» وفاة حفيد فنان شهير بشكل مفاجيء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي