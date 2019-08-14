ملك المغرب يفاجيء الجميع بهذا القرار

14 أغسطس 2019 - 09:52 ص

أقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس على قرار جريء خاص بعيد مولده، حيث قرر إلغاء الاحتفال به، حسب إعلان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، حيث أصدر أمرًا بإيقاف الاحتفالات الرسمية بالقصر الملكى الخاصة بعيد ميلاده ابتداء من هذه السنة، بعد أن جرت العادة إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وأشارت صحيفة "هسبريس" المغربية أن الملك يعتبر ذلك من مظاهر البذخ والإسراف التي كانت ترافق احتفالات ذكرى عيد العرش، لذلك أمر الملك محمد السادس بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده.

وأفادت بأن العاهل المغربي شرع منذ نحو ثلاث سنوات، في التقليل من مظاهر احتفالات "عيد الشباب"، بحذف فقرة التوشيحات التي دأب فيها على توشيح شخصيات تنتمي إلى مجالات مختلفة بأوسمة متنوعة، قبل أن تصل المؤسسة الملكية إلى مرحلة الإعلان النهائي عن إلغاء الاحتفالات الرسمية لـ "عيد الشباب".