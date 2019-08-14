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"رفيق" يكشف كيف أنقذ المسلمين من مذبحة محققة

عرب وعالم

محمد رفيق
محمد رفيق

وكالات - الدويني فولي

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النرويج

مذبحة

كشف الباكستاني محمد رفيق (65 عامًا) الذي نجح في منع مذبحة محققة، بتصديه للمسلح فيليب مانسوس (21 عامًا) الذي هاجم مسجدًا في النرويج بنية قتل المصلين.

وروى رفيق تجربته مع الشاب خارج مركز النور الإسلامي قرب أوسلو، قائلاً: إنه تمكن من إيقاف المهاجم وإلقائه على الأرض وانتزاع أسلحته، قبل أن يساعده رجلان في السيطرة عليه.

وساهم رد الفعل السريع لرفيق، الضابط السابق في سلاح الجو بالجيش الباكستاني، بقوة في منع وقوع كارثة.

وتلقى رفيق والمصليان الآخران إشادة من الشرطة.

وأوضح رفيق لـ"رويترز": "سمعت صوت إطلاق نار آت من الخارج. أطلق النار باتجاه الرجلين"، قبل أن يركض باتجاهه ويوقعه أرضًا ويشل حركته، ثم أتى الرجلان لمساعدته.

وأضاف: "وضع المهاجم إصبعه في عيني، إصبعه بالكامل"، مشيرًا إلى أنه كان يحمل أسلحة نارية متنوعة، وكان يرتدي درعًا واقيًا وخوذة على رأسه.

من جهتها، قال عبد الستار علي محامي رفيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن موكله تعرض لإصابات في الرأس واليد والعين، بينما كان يوقف المهاجم.

وتتعامل السلطات النرويجية مع الحادث على أنه عمل إرهابي محتمل، ودانت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرج الواقعة التي قالت إنها "هجوم مباشر على مسلمي النرويج وحرية الأديان".

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