  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
تشارلي تشابلن

بهذه التهمة تم طرد " تشابلن" من أمريكا

بن سلمان

اتصالات ساخنة من بن سلمان لحل هذه الأزمة

جابر نصار

نصار عن الأضاحي: انعدام للإنسانية ومفاهيم الدين الصحيح

ترامب

ترامب يطالب بتحقيق شامل فى انتحار صديقه

الحج

آل الشيخ يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج

حسين سالم

آخر ما نطق به حسين سالم قبل وفاته

أيمن نور

حقيقة وفاة أيمن نور بعد أزمة قلبية مفاجئة

شاهد.. مولدة جنون الضحك لدى الهنود

الكويت.. اكتشاف معبد لـ"الهنود السيخ" يثير ضجة

مرتضى منصور

مؤتمر بـ «الزمالك» لإعلان المدير الفنى الجديد

الفتاة العلقة في التلفريك

السعودية.. تفاصيل مثيرة عن "فتاة التلفريك" المعلقة

مايا خليفة: هذا ما جنيته من الأفلام الإباحية

الصفحة الأخيرة

مايا خليفة
مايا خليفة

متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

#

نجل "أنغام" معلقًا على زواجها: لا يحبها

#

أمريكا: خلل جديد بطائرات بوينج 737 ماكس

#

كيف تصبح مليونيرًا.. تجربة أمريكية تعرف عليها

فجرت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة مايا خليفة، في مقابلة لها، مفاجآت مدوية عن عملها في هذه الأفلام، موضحة أنها لم تجن سوى 12 ألف دولار أمريكي خلال مهنتها كممثلة إباحية بعكس ما يعتقد الكثيرون.

وتحدثت خليفة، اللبنانية الأصل، عن المعتقدات الخاطئة لدى الجمهور حول هذه المهنة، والذي يعتقد أنها تدر للممثلات مبالغ ضخمة، مؤكدة أن مثل هذه المعتقدات بعيدة كل البعد عن الواقع.

يشار إلى أن مدة عمل خليفة في مجال صناعة الأفلام الإباحية لم يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك في العام 2014 عندما كانت تبلغ من العمر 22 عامًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 209 ملايين يورو.. إذا اخترت 6 أرقام صحيحة
» الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة بطل الصومال
» عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ 14 مليون درهم
» إيقاف «زيزو» 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه
» الأرصاد تحذر من درجات الحرارة اليوم
» صادم.. تصرف غريب لأفعى تلتهم نفسها
» فنان سعودي يكشف ما فعلته ديانا كرزون وشقيقتها معه
» فنانة شهيرة تتعدى الخطوط الحمراء بصورة "مثيرة"
» بأمر من الأمير بدر.. إعفاء مديري مكتب حجاج
» تامر حسني يلغي حفله بدولة عربية لسبب غير متوقع .. فما هو؟
» وفاة حفيد فنان شهير بشكل مفاجيء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي