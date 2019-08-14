الكويت.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف 5 سيدات

14 أغسطس 2019 - 10:13 ص

انتحل متحرش صفة رجل أمن في الكويت، حيث قام باختطاف 5 هنديات في سيارته إلى بر الوفرة وتحرش بهن، بعد أن أوهمهن بأنهن مطلوبات.

وقام المتحرش بمحاولة تجريد إحداهن من ملابسها، لكن الهنديات قاومنه وتمكنّ من الهرب، حيث قام أحد المارة بنقلهن إلى مركز الشرطة لتسجيل قضية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المشتبه فيه استوقف سيارة أجرة كانت تقلّ الهنديات الخمس أثناء توجههن إلى عملهن، وأبرز هوية وأخفاها بسرعة.

كما ادعى أنه من رجال الأمن وأوهم الهنديات بأنهن مطلوبات واقتادهن بسيارته الخاصة.

وتجول المشتبه فيه قليلاً في المنطقة التي أقل منها الهنديات، قبل أن ينطلق بهنّ إلى بر الوفرة وهناك بدأ يتحسس أجسادهن واختار واحدة منهن وحاول تجريدها من ملابسها قبل هرب النساء الخمس لتحرير محضر ضده.