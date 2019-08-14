تركى آل الشيخ يرعى مسابقة من المحيط للخليج

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وكالات - الدويني فولي

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رسالة من تركي آل الشيخ لفنان شهير

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، يوضح فيه كيفية الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي من المحيط للخليج معلقًا: "أنا في انتظاركم أنا وحمادة إسماعيل.. ابهروني.. من المحيط إلى الخليج".

وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل، عبر مقطع الفيديو: “إحنا فعلًا عندنا أصوات حلوة كتير، مش بس لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، إحنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف أن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يقوم بتسجيل مقطع فيديو لمدة 3 دقايق ويقوم بإرساله على الصفحة الخاصة بشركة “violin ”.

وأكمل المنتج الفني حديثه قائلًا: “الأغاني المختارة هيتم تجميعها في ألبوم واحد ونقدمها للناس في أحسن صورة”.

وأوضح المنتج الفني أن هذه المسابقة تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ قائلا: “أنا وسيادة المستشار سميعة أوي يعني صعب نقتنع بأي صوت أتمنى تبهرونا”.



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