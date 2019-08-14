شبيه "صلاح" يظهر بأحد مجازر الكويت

تداول نشطاء "تويتر"، مقطع فيديو لشبيه اللاعب محمد صلاح، بأحد "المذابح" بالكويت خلال فترة عيد الأضحى، ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر شبيه "صلاح" في عدة مقاطع وهو يعمل داخل أحد المسالخ في الكويت، وأجرى معه أحد المغردين حوارًا سريعًا سأله فيه عما إذا كان ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وقال أحد المغردين: "شبيه محمد صلاح في مسلخ بالكويت سبحان الله يخلق من الشبه 40".

وقال مغرد آخر تعليقًا على نفس المقطع: "هذا محمد صلاح أو شبيه له؟"، في حين قال آخر: "شبيه محمد صلاح جزار في الكويت".

يذكر أن اللاعب المصري يستعد لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي اليوم بتركيا، ساعيًا لتحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه وثالثة في تاريخ اللاعبين العرب.





كأس السوبر غداً ..



