» فنان سعودي يكشف ما فعلته ديانا كرزون وشقيقتها معه

14 أغسطس 2019 - 10:19 ص

كشف نجم مواقع التواصل، السعودي مطلق السلطان، عدة مفاجآت عن النجمة الأردنية ديانا كرزون وشقيقتها زين، موضحًا أنهما تتعاملان مع الآخرين بحسب مصلحتهما الشخصية، وذلك خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل.

وقال "مطلق" خلال مقطع الفيديو إن ديانا أرسلت إليه عبر أحد حساباته رسالة خاصة تعبر فيها عن إعجابها بفيديوهات التقليد التي يقوم بنشرها وذلك منذ حوالي 3 سنوات.

كما أكد "مطلق" أن كرزون لم يكن لديها الكثير من المتابعين عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، فقام بمساعدتها وإعداد فيديوهات لأغنياتها ثم يرسلها إليها حتى تقوم بنشرها على حسابها، ولكن أكثر ما أثار صدمته هو حظر كرزون له عبر مواقع التواصل.

وقال مطلق إنه عرف كرزون عن طريق مشاركتها في برنامج المواهب "سوبر ستار"، مشيرًا إلى أن شقيقتها زين بدأت تحضر فيديوهات التقليد الذي ينشرها عبر حسابه.

وفي نهاية مقطع الفيديو أضاف مطلق أن الشقيقتين عاودا مراسلته من جديد حين وصل عدد متابعيه عبر حسابه الشخصي أكثر من مليون متابع، حيث اعتبر هذا التصرف حسب مصلحتهما الشخصية فقط ولا يراعا مشاعر الآخرين.