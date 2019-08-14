آخر ما نطق به حسين سالم قبل وفاته

14 أغسطس 2019 - 10:30 ص

أعاد رواد التواصل الاجتماعي تداول آخر ظهور لـ"حسين سالم"، من على كرسي متحرك، مع عائلته، في برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، في الحلقة التي تم بثها في 1 أكتوبر عام 2016، بعد المصالحة التي تمت مع الحكومة المصرية مقابل سداد 5 مليارات جنيه.

وقال "سالم" في اللقاء إنه يريد السفر إلى مصر "لو رفعوا الحظر"، ولكنه غير متفائل بأنهم يريدون إنهاء الأمر، مؤكدا أن سبب كل المأساة التي يعيشها هم جماعة الإخوان، والدخول في مشكلة ليس مثل الخروج منها، معقبا "مش زعلان على الفلوس اللي دفعتها لأني دفعتها بالقانون".

وشدد على أن الإخوان وقطر هم وراء المشاكل التي وقعت له، وأنهم كانوا يريدون أخذ عقد تصدير الغاز، مؤكدًا أن القرضاوي تحدث عن أموال حسين سالم في أول ظهور له في التحرير، وأيضًا الإعلامي الإخواني أحمد منصور، مضيفًا أنه يكره كل من تركيا وقطر وأمريكا.

وتابع، أنه يتابع أخبار مصر ولكن ليس له أصدقاء في مصر، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مصر بعد 30 يونيو "خير وبركة"، وكان يتصور أنهم سوف ينصفونه ولكن لم يحدث ذلك، موجهًا رسالة للرئيس السيسي قائلاً: "ربنا يقويكم"، مشيرًا إلى أنه على المستوى الشخصي يطلب منه تطبيق القانون.

وتوفي فجر أمس، حسين سالم، رجل الأعمال ومستشار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في العاصمة الأسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.