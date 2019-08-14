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عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ 14 مليون درهم

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وكالات - الدويني فولي

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عرض موقع للمزادات في الإمارات هيكل ديناصور عمره 155 مليون عام للبيع في مزاد بقيمة تبدأ من 14.6 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وأوضح موقع «الإمارات للمزادات» أن الهيكل يعود لديناصور شاب عمره 25 عامًا يعود للعصر «الجوراسي»، وهو من نوعية الديناصورات ذات الأعناق الطويلة التي تتغذى على ورق الأشجار، وله ذيل طويل يشبه السوط وكان وسيلته للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة، ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي 25 قدمًا (7.6 امتار)، بينما يبلغ طوله 24.4 متر، وكان وزنه يعادل وزن خمسة أفيال.

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