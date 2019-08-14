مؤتمر بـ «الزمالك» لإعلان المدير الفنى الجديد

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يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي للكشف عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود المهمة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت القائمة النهائية للمدربين الذين سيتم اختيار منهم المدير الفني الجديد للفريق "الصربى ألكسندر ستانوفيتش ومواطنه ميلوتين سريدوفيتش الشهير بميتشو والألمانى توماس دول والإيطالى جيوفانى دي بياسي والسويسري رينيه فايلر واليوناني مارينوس أوزونيديس".

وكان رئيس الزمالك قد عقد جلسة أمس الثلاثاء في مقر النادي مع رموز الزمالك تم عرض خلال الجلسة السير الذاتية للمدربين المرشحين، وطلب رئيس النادي، من الرموز القدامى ترشيح مدير فني خلفا لخالد جلال.

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