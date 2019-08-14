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الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة بطل الصومال

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طبع مسئولو الزمالك 10 آلاف تذكرة استعدادًا لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام بعد غدً الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بالبطولة الأفريقية.

وحصل الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع، بعدما نقلت المباراة من من استاد بتروسبورت إلى ملعب برج العرب.

ويلتقى الزمالك بطل الصومال فى مباراتى الأدوار التمهيدية فى مصر، حيث سيقام لقاء العودة بين الفريقين يوم 23 من الشهر الجارى.

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