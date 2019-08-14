ترامب يطالب بتحقيق شامل فى انتحار صديقه

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وكالات - الدويني فولي

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة رجل الأعمال جيفري إبيستين في سجن اتحادي في مدينة نيويورك، أثناء انتظاره لمحاكمته باتهامات الاتجار بالجنس.
وصرح ترامب، للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرزي: "ما نقوله بالأساس هو أننا نريد إجراء تحقيق.. أريد تحقيقًا شاملاً وهذا بالقطع ما أطالب به.. هذا ما يفعله وزير عدلنا العظيم.. إنه يجري تحقيقًا شاملاً".
وأدلى ترامب بتلك التصريحات، بعد يوم من تعهد وزير العدل وليام بار بمواصلة التحقيق في قضية إبيستين رغم موته.
كما أمر بار المفتش العام بوزارة العدل بالنظر في أمر وفاته، وكان إبيستين يتمتع باتصالات وثروة واسعة.
وألقي القبض على إبيستين، الذي اعتبر يومًا ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من أصدقائه، في السادس من يوليو الماضي.
ورفض الإقرار بالذنب في اتهامه بالاتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.
وعُثر على إبيستين، البالغ من العمر 66 عامًا، ميتا صباح يوم السبت الماضي وقد شنق نفسه على ما يبدو في زنزانته في سجن في مانهاتن السفلى.
وكان إيبستين محل مراقبة خشية انتحاره لكن مصدرا قال إنه لم يكن مراقبًا وقت وفاته.

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