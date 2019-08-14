نصار عن الأضاحي: انعدام للإنسانية ومفاهيم الدين الصحيح

علق الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لـ"جامعة القاهرة"، ورئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على أفعال بعض المصريين في عيد الأضحى المبارك، قائًلا: "ماذا جري للمصريين".

وكتب "نصار" في تغريدته، "للأسف الشديد مظاهر العنف في التعامل مع الحيوانات، وانعدام الإنسانية والرحمة أثناء ذبحها. فضلاَ عن أن مظاهر مجافاة النظافة والرحمة وقيم الجمال تتنافي مع جوهر التدين الصحيح? ماذا جري للمصريين.؟! وأين القانون؟ هل مات؟ أم أنه في غيبوبة؟!".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع التغريدة، حيث علق احدهم: "مظاهر سلبية كثيرة مرجعها الفكر الديني الأصولي الشائع.. فكر يستدعى أعراف ما قبل التحضر على أنها سنة نبوية ودين وثوابت من يتناولها بالنقد يهاجم الإسلام ويسخر من طقوسه".

ورد آخر:" أين هي تلك النصوص التي تشجع على العنف ضد الحيوان.. هل لا يوجد في الإسلام آداب لذبح الأضحية؟!

حضرتك لكي تنتقد فكر ما لابد أن يكون بالاستدلال من مصادره الموثقة و إلا فهو تلفيق متعمد و تصيد مغرض".





