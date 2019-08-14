  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:47 م
بحث متقدم
الصومال

تفجيرات بتشاد والصومال توقع العديد من القتلى

الرائد الكشفي الدكتور ناصر بن علي الخليفي

قصة كشاف سعودي.. 40 عامًا رعاية للأطفال التائهين فى الحج

ضابط فلبيني

إسلام ضابط فلبيني.. تفاصيل مثيرة في موسم الحج

تشارلي تشابلن

بهذه التهمة تم طرد " تشابلن" من أمريكا

بن سلمان

اتصالات ساخنة من بن سلمان لحل هذه الأزمة

جابر نصار

نصار عن الأضاحي: انعدام للإنسانية ومفاهيم الدين الصحيح

ترامب

ترامب يطالب بتحقيق شامل فى انتحار صديقه

الحج

آل الشيخ يطالب بمنع الفلسطينيين من الحج

حسين سالم

آخر ما نطق به حسين سالم قبل وفاته

أيمن نور

حقيقة وفاة أيمن نور بعد أزمة قلبية مفاجئة

إحباط تهريب نصف طن مخدر بدولة خليجية

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

تقفز من السيارة بعد هتك عرضها بدولة خليجية

#

قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود بدولة خليجية

#

غرامة 300 مليون دولار على شركة شهيرة لارتكابها هذا الأمر

#

إحباط محاولة تهريب 77 طفلاً

ايطاليا

دولار

مليون دولار

يورو

حانة

نجح رجال حرس حدود جازان في إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر، وتم في حينه المباشرة باستكمال كل الإجراءات الأمنية للمتهمين والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، قال في إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان- هدفًا بحريًا أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسئوليات قطاع فرسان.

وأضاف: تم محاصرته ما أسفر عن القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه شخصين يمنيِي الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه (900, 527) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فضحية مدوية تجمع "كلوني" مع عشيقة الملياردير المنتحر
» مطالب وزارية بطرد "ذاكر نايك" من ماليزيا
» مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة مرضها وتناولها الخمور
» حريق هائل بسفينة سياحية على سواحل روسيا
» بأمر وزير الداخلية.. 100 ألف ريال وسيارة لشاب سعودي
» رد فعل مثير لشرطي سعودي حاولت سيدة إعطاءه أموالاً
» إحباط تهريب نصف طن مخدر بدولة خليجية
» 209 ملايين يورو.. إذا اخترت 6 أرقام صحيحة
» الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمواجهة بطل الصومال
» عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ 14 مليون درهم
» إيقاف «زيزو» 4 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي