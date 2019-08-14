إحباط تهريب نصف طن مخدر بدولة عربية

14 أغسطس 2019 - 11:24 ص

نجح رجال حرس حدود جازان في إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر، وتم في حينه المباشرة باستكمال كل الإجراءات الأمنية للمتهمين والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، قال في إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان- هدفًا بحريًا أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسئوليات قطاع فرسان.

وأضاف: تم محاصرته ما أسفر عن القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه شخصين يمنيِي الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه (900, 527) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.