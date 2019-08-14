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فضحية مدوية تجمع "كلوني" مع عشيقة الملياردير المنتحر

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جورج كلوني
جورج كلوني

متابعات-علا خطاب

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جورج كلوني

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية، عن أن علاقة جنسية أقامها النجم العالمي جورج كلوني مع عشيقة الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين الذي وُجد منتحرًا في سجنه.

وتحدثت الصحيفة عن تورط كلوني (58 عاماً) في فضيحة جنسية، بعد انتشار خبر وفاة إبشتاين في السجن، حيث تبين أنه النجم أقام علاقة جنسية مع جيسلين ماكسويل صديقة الملياردير السابقة وهي سيدة أعمال بريطانية اتهمت بتجنيد فتيات صغيرات لصالح الملياردير الأمريكي المدان بتهمة الاتجار بالأطفال والقصر، بحسب الصحيفة.

وظهرت مزاعم تشير إلى تباهي جيسلين بممارسة الجنس مع كلوني في أحد المراحيض.

ووردت المزاعم في مذكرات أحد المقربين من "ابشتاين"، وقالت إن جيسلين تباهت بإقامة علاقة جنسية عابرة مع جورج كلوني خلال رحلتهما حول العالم في 2001، وهي الرحلة نفسه التي التقى الثنائي جيسلين وفرجينيا فيها بالأمير البريطاني أندرو لأول مرة في لندن.

وبحسب الوقائع، فإن كلوني لم يكن بعد على علاقة بالمحامية البريطانية من اصل لبناني أمل علم الدين، وهو ما ينفي تهمة خيانتها.

ويأتي الخبر بعد انتحار إبشتاين في أحد سجون مانهاتن، يوم السبت الماضي.

يذكر أن إبشتاين وضع قبل أسبوعين في "قسم مراقبة حالات الانتحار"، غير أن المعلومات الأولية التي كشفها مسؤولو السجن تفيد بأنه لم يكن تحت المراقبة وقت انتحاره.

وأوقف إبشتاين، في 6 تموز المنصرم، بعد اتهامه بالإتجار بالجنس والتحرش بقاصرات، بين العامين 2002 و2005.


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