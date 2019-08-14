إسلام ضابط فلبيني.. تفاصيل مثيرة في موسم الحج

14 أغسطس 2019 - 01:15 م

بعد اعتناقه للإسلام روى ضابط شرطة فلبيني سابق قصة إسلامه ونجاحه في إدخال عائلته وعشرات الأفراد من الشرطة الفلبينية في الإسلام .

وحضر الضابط محمد عيسى لأداء لفريضة الحج لهذا الموسم بعد 9 أشهر من اعتناقه الإسلام، تكريما له ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بدعوة من سفير المملكة "عبد الله البصيري " في الفلبين .

وكشف الضابط السابق عن تفاصيل مؤثرة ، قائلا : إن عمه حاول أن يدعوه في البداية للإسلام لكنه رفض بشدة فأهداه نسخة من القرآن الكريم مترجمة باللغة الفلبينية .

وأوضح أنه قرأ في القرآن الكريم من باب الفضول حتى سورة المائدة فتأثر به وأسرع إلى عمه معلنا إسلامه .

كما أشار إلى أن عائلته في البداية رفضت بشدة دعوته للإسلام ولكن عندما شرح لهم معاني الدين الإسلامي وكشف عن ظلم النظرة الغربية التي تحصره في التنظيمات الإرهابية لانت قلوبهم واقشعرت أبدانهم للقرآن الكريم .

عيسى استطاع أيضا أن يقنع عشرات الشرطيين باعتناق الإسلام ، وتقدم باستقالته لضمان عدم خضوعه لتكليفات تؤذي المسلمين في جنوب الفلبين ، وعوضه الله بعمله الناجح في التجارة .

وأوضح أنه تفاجأ باتصال سفير المملكة وازداد إيماناً برؤية الكعبة المشرفة حيث انهالت دموعه بمجرد النظر إليها لشعوره بالفرحة والمشاعر الدينية العظيمة.