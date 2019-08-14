تفجيرات بتشاد والصومال توقع العديد من القتلى

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وكالات - الدويني فولي

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شهدت الصومال وتشاد، تفجيرات عدة في مناطق مختلفة، حيث استهدف اليوم تفجيران بسيارتين مفخختين قاعدة عسكرية في منطقة شابيل السفلى جنوب الصومال، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
 كما أعلنت "حركة الشباب" الصومالية مسئوليتها عن الهجومين.

ووقع الهجومان في منطقة زراعية بناحية أوديغلي بشابيل السفلى (70 كلم جنوب غربي العاصمة مقديشو).

وأفاد شاهد عيان لوكالة "رويترز" بأن السكان المحليين "سمعوا صوت انفجارين ضخمين وطلقات نارية باتجاه قاعدة عسكرية صومالية"، مضيفًا: "رأيت العديد من الجنود وهم يفرون من القاعدة العسكرية، ولكن لا يمكنني تحديد عدد القتلى".

كما أعلن الجيش التشادي، الأربعاء، مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الجهة المنفذة لهذا التفجير، إلا أنه كثير ما ينفذ تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي هجمات في هذا البلد.

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