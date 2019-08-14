رسالة قاسية من مرتضى منصور لرئيس الحكام

محمد عبد الحارس
وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رسالة إلى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام، قائلا: "مش هنبلطج من أول يوم ومتنساش إنك شغال بأجر فى قناة الأهلى وتعيينك غلط".
وأضاف منصور، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حاليا بالنادى: "لو الزمالك عاوز حكام أجانب هيجيب، ومش اختصاص اللجنة المؤقتة إنها تعينك".
وحذر منصور عثمان من ظلم الزمالك قائلا: "لو شوفنا ظلم لينا هنجيب حكام أجانب بجد".
كان اتحاد الكرة قد كلف سمير عثمان برئاسة لجنة الحكام عقب استقالة عصام عبد الفتاح عضو المجلس السابق، الذى كان يترأس لجنة الحكام.
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