"صلاح" يرد على جوارديولا: أعتقد أنت مخطئ

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وكالات - الدويني فولي

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ليفربول

جوارديولا

السيتي

رد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على تصريحات سابقة للمدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، أعتبر فيها أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال صلاح: "بصراحة، لم أعرف أنه (جوارديولا) قال ذلك، لكنني أعتقد إنه إذا خير بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، سيختار الأخير".

وأضاف: "هذا رأيي. لا أتحدث عنه لكنه رأيي. إنها أكبر بطولة كرة قدم لذلك يسعى الجميع للفوز بها. كل مدرب وكل لاعب يحلم بدوري أبطال أوروبا. بالتأكيد أيضًا الدوري الإنجليزي شيء كبير، لكن يبقى دوري الأبطال السباق الأكبر".

وحول عدم إجراء فريق ليفربول ومدربه يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، قال إن "ذلك يثبت أن لدينا فريقا جيدا ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة".

وعما إذا كان سيجدد عقده مع ليفربول، قال صلاح: "أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكرا للتحدث عن هذا الموضوع".

وعن مواجهة تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي، قال صلاح: "أحب هذه المباريات، فهي مباريات كبيرة ونهائية، هم يريدون الفوز مع المدرب الجديد (فرانك لامبارد)، ونحن نريد الفوز".

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