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الانتخابات التونسية تستقر على 26 مرشحًا

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أحمد سالم - متابعات

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تونس

الهيئة العليا

باجي السبسي

الانتخابات التونسية

قالت هيئة الانتخابات في تونس يوم الأربعاء إنها وافقت على قبول 26 مرشحا لخوص انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين.

وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر أيلول عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن 92 عاما.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق رفضها أكثر من 71 طلب ترشح للانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في 15 سبتمبر القادم، من جملة 97 ملفا، وذلك لعدم توفرها على شروط الترشح.

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي، في تصريح إعلامي، الثلاثاء، إنه بإمكان المترشحين الذين تم رفض مطالبهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أغسطس/آب الحالي.

يذكر أن القانون الانتخابي، ينص على احترام جملة من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية، أهمها إرفاقها بتزكية ترشح ممضاة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار) علاوة على شهادة الجنسية التونسية.

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