موعد مبارة ليفربول "صلاح" وتشيلسي والقنوات الناقلة

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بي أوت كيو

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره تشيلسي في تمام الساعة 9 مساء اليوم، ضمن بطولة كأس السوبر الأوروبي على ملعب فودافون أرينا بمدينة إسطنبول التركية.

وتُذاع المباراة عبر قناة 1 beIN Sports ، فيما يحل عصام الشوالي معلقًا عليها، ويدير اللقاء الفرنسية ستيفاني فرابرت، يساعدها مانويلا نيكولاس.

يُذكر أن فريق ليفربول تُوج بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره توتنهام، فيما حقق تشيلسي لقب بطل الدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره أرسنال.

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