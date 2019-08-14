  • الأربعاء 14 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:28 م
بحث متقدم
المريض

شاهد.. ماذا حدث لمريض عندما علموا أنه مصاب بالإيدز؟

نساء مكة

سر ذهاب نساء مكة للحرم المكي يوم عرفة بملابس سوداء

أرشيفية

موعد مبارة ليفربول "صلاح" وتشيلسي والقنوات الناقلة

يسرا وإلهام شاهين

حقيقة إخلاء«الروضة الشريفة» من أجل يسرا وإلهام شاهين

العميد أيمن أبوطالب، مأمور قسم شرطة الشروق

تفاصيل جديدة حول مقتل مأمور قسم «الشروق» يكشفها شقيقه

زينة وشقيقتها

حكم قضائي بتغريم زينة وشقيقتها بتهمة الاعتداء بالضرب

صورة من الفيديو

ماذا فعل حاج فلسطيني في صورة الملك سلمان؟

مي العيدان

إعلامية شهيرة:«ذبحوا والدتي بدم بارد في مستشفى مبارك»

أرشيفية

«الريجيم السرى».. القاتل الصامت

السيسي

السيسي يتخد قرارًا جديدًا وهامًا

حقيقة إخلاء«الروضة الشريفة» من أجل يسرا وإلهام شاهين

آخر الأخبار

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

يسرا تكشف مفاجآت عن صورتها بـ"الروضة الشريفة" وضياع إلهام شاهين

#

3 نجمات شهيرات يؤدين فريضة الحج

#

مظهر شاهين: هذه هي طريقة لاستدعاء الجن

#

إلهام شاهين: لهذه الأسباب منعت شقيقتي من الزواج بعمرو دياب

إلهام شاهين

يسرا

الروضة الشريفة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، أنباء أثارت غضب بين رواد السوشيال ميديا، بان السلطات السعودية قامت بإخلاء الروضة الشريفة من أجل الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين.

وفي أول رد على تلك المزاعم، اعتبرت الفنانة يسرا أن ما أثير من جدل حول الصورة بشأن إخلاء الروضة الشريفة لها ولرفيقتيها بالمزاعم غير الصحيحة .

وأوضحت بحسب “عكاظ”، أن الصورة التقطت لهن وقت خروج المصلين من زيارة قبر النبي، مبينة أنهن في بلد مقدس وخاضع لقوانين ولن يجامل أحداً على حساب كسر هذه الأنظمة.

وكشفت “يسرا” عن أن إلهام شاهين “تاهت” في المشاعر المقدسة لكن رجال الأمن بحثوا عنها وتمكنوا من الوصول إليها في زمن قياسي، وهو ما جعلها تشيد بجهودهم رغم كثرة الحجاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران: قادرون على حماية أمن المنطقة ولا حاجة للأجانب
» 40 شخصًا حصيلة جرحي انفجار مستودع الذخيرة الروسي
» ملك المغرب يصدر أمرًا ملكيًا بخصوص عيد ميلاده
» الانتخابات التونسية تستقر على 26 مرشحًا
» نجم الأهلي يخلع تيشرت النادي ويرميه في أرضية الملعب
» أسرار تكشف لأول مرة عن الراحل طلعت زين
» موعد ومكان بيع تذاكر مباراة الزمالك وبطل الصومال
» الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات النادى
» الزمالك يرفض الإفصاح عن مدربه الجديد
» فضحية مدوية تجمع "كلوني" مع عشيقة الملياردير المنتحر
» مطالب وزارية بطرد "ذاكر نايك" من ماليزيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى