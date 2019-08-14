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40 شخصًا حصيلة جرحي انفجار مستودع الذخيرة الروسي

عرب وعالم

إنفجارات في مستودع ذخيرة للجيش الروسي
إنفجارات في مستودع ذخيرة للجيش الروسي

أحمد سالم – متابعات

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روسيا

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انفجار مستودع الذخيرة

ارتفعت الأربعاء، حصيلة الجرحى جراء الإنفجارات التي وقعت قبل أسبوع، في مستودع ذخيرة للجيش الروسي في سيبيريا شرقي البلاد، إلى 40 شخصًا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أن 40 شخصًا أصيبوا بجروح في الانفجارات التي وقعت في مخزن الذخيرة قرب مدينة "أتشينسك" بمنطقة "كراسنويارسك" شرقي سيبيريا.

فيما أوضحت الوزارة في بيان، أن الجرحى يخضعون للعلاج الطبي.

وفي 6 أغسطس الجاري، أصيب 12 شخصا وفقد آخر، جراء انفجارات ضخمة وقعت في مستودع ذخيرة تابع للجيش الروسي في سيبيريا.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أعلنت السلطات الروسية إخلاء 16 ألف و500 شخصاً من المنطقة بعد حرائق نشبت، في مخزن للذخيرة بالمنطقة.

وأدت تلك الحرائق إلى انفجارات قوية استمرت حوالي 16 ساعة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع إخمادها بعد تدخل 10 طائرات نقل و8 مروحيات.

ولم تعلن الجهات المعنية، السبب وراء الحريق الذي يعتبر الأخير في سلسلة من الحوادث المشابهة في مخازن سلاح روسية خلال السنوات الأخيرة.


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