» نهاية صادمة لعروس الشرقية في شهر العسل

حالة من الحزن خيمت على مدينة ههيا بالشرقية، بعد وفاة عروس لم يمر على زفافها سوى 20 يوما، بسبب سقوطها من الدور الخامس.

كانت استقبلت مستشفى خاص بالزقازيق، "ايمان .ع .ش " 22 سنة، تعانى من كسر في الجمجمة وكسور متعددة أخرى وغيبوبة كاملة، أثر سقوطها من علو.

وأفاد مصدر مسئول، أن الحالة تم تقديم كافة العلاجات اللازمة لها ووضعها على جهاز تنفس صناعى، إلا أنها توفيت بعد ساعات من احتجازها داخل العناية المركزة.

وقال محمد شوقي، أحد أقارب المتوفية، إنها متزوجة منذ 20 يوما، وكانت في منتهى البهجة والسعادة، وأنها أمس الثلاثاء أثناء قيامها بنشر الغسيل تعرضت لدوخة مفاجئة، حيث تسكن بالطابق الخامس، وسقطت منه، وتم تشييع الجثمان اليوم بمسقط رأسها في مركز كفر صقر.