بعد فضيحة المايوه.. منة فضالي تتحدى بمايوه أكثر إثارة

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة مثيرة وجريئة، بعد تصدرها تريند "جوجل"، وذلك بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب صورتها بالبكينى التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت منة فضالى بإطلالة مثيرة وجريئة، مرتدية مايوه "كاب" يكشف عن صدرها، وهو ما عرضها للانتقاد الحاد من متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا معلقين "كفاية مايوهات بقى يا منة".



Things never happen the same way twice ?????? pic.twitter.com/X9iTpBfked

— Menna Fadali (@MennaFadali) August 14, 2019