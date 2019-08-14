» تعرف على سر غلق شارع الهرم ثلاث سنوات

قال مصدر أمنى ، أنه سيتم وضع خطة تحويلات مرورية خلال الفترة المقبلة بمنطقة الهرم، لإنشاء محطات المترو على أن يكون هناك غلق جزئى للطريق لمدة 3 سنوات ، مع تحويل حركة السيارات لـ 13 شارع منعا للزحام المرورى ، ويتم الانتهاء حاليا من المرافق المتعارضة لإنشاء محطات المترو النفقية.

وأضاف المصدر، أنه تجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ 13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وأشار المصدر، أن الأعمال ستكون من محطة حي الأشجار مرورا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.

وأوضح المصدر، أنه تم تحديد الشوارع البديلة والموازية لشارع الهرم وتم إجراء أعمال توسعة ونظافة وحملات إشغالات مكبرة، لإضافة حارات مرورية بتلك الطرق ومنها شارع ترسا وخاتم المرسلين وفيصل، مع وضع علامات إرشادية لسائقي السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية بجميع الطرق لمتابعة حركة المركبات على مدار اليوم بالكامل.

وأشار المصدر، إلى أن هناك شوارع تبادلية سيتم إجراء تحويل لحركة السيارات بها خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تحريك المرافق المتعارضة مع خط مترو الهرم، وحددت إدارة المرور و المحافظة 10 شوارع رابطة بين فيصل و الهرم، ومنها العريش والمطبعة وشارع ضياء وكوم الأخضر وسهل حمزة وحسن محمد و المستشفى و اللبينى مريوطية و المنصورية و تتم توسعة تلك الطرق حاليا.

وأكد المصدر، أنه لا تزال هناك أعمال نقل مرافق خلال تلك الأعمال للمياه والصرف الصحي والكهرباء بالإضافة إلى أنه تم تحديد شوارع ومحاور بديلة للشارع لحركة السيارات وسيتم تدعيمهم باللوحات الإرشادية والعلامات المرورية بالشوارع لإرشاد المواطنين بالطرق، كما سيتم توجيه السيارات لشارع فيصل الذي شهد أعمال تطوير وتوسعة خلال الفترة الماضية.