» كلوب يهاجم أداء "التحكيم النسائي" في مباراة ليفربول وتشلسي

15 أغسطس 2019 - 08:03 ص

شن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي هجوما شرسا على طاقم التحكيم النسائي الذي أدار لقاء فريقه مع تشيلسي في بطولة السوبر الأوروبي.



وقال "كلوب" في تصريحات عقب المباراة: "المباراة كانت بها الكثير من المشاعر وما أزعجني القرارات الخاصة بتسلل اللاعبين وهو يدل أيضًا على شيء أن الدفاع منا ومنهم كان جيدًا، ولست راضيًا عن ركلة الجزاء التي أُحتسبت ضدنا ولكن المباراة كان بها الكثير من روح التنافس".



وكان الاتحاد الأوروبي اختار طاقم تحكيم مكون في جميعه من النساء لإدارة المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا كبيرًا.



