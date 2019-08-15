» نجم الأهلي يحطم غرفة خلع الملابس بعد خلاف مع لاسارتي

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كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن وجود خلافات كبرى بين مارتن لاسارتي - المدير الفني للنادي الأهلي والنيجيري جونيور أجايي.

وقال "زكي" في برنامجه: "لاسارتي غير مقتنع بأجايي وطلب الاستغناء عنه ، وحدثت مشادة كبرى بينهما في غرفة خلع الملابس وأجايي فعل أشياءًُ غريبة وكانت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا لدرجة لن تتخيلوها".

وأضاف: "لاسارتي طلب الاستغناء عنه لكن لجنة الكرة قالت سنقيده لا محالة ، ومن حقك ألا تضمه لقائمة الفريق لكننا في كل الأحوال سنقيده".

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