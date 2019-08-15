الدولار يستقر عند هذا الرقم

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بنوك

تعاملات

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية، فبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، وبنك قناة السويس، وبنك سئيب، والبنك الأهلي اليوناني نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.

وفي كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري المصري، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية، وبنك كريدي إجريكول، والمصرف المتحد، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران، وبنك إتش إس بي سي نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.

وفي كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك التعمير والإسكان نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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