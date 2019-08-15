  • الخميس 15 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
اقتحام الأقصى

مجددًا .. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون «الأقصى»

الشرقية للدخان

«الشرقية للدخان» : زيادة جديدة في أسعار السجائر

صورة من الفيديو

بالفيديو.. كويتية: الجنة لا تشرفني

نجيب ساويرس

رد مفاجيء من "ساويرس" : أفضل هذا النوع من " الويسكي"

فضل شاكر

فيديو صادم لفضل شاكر في مخيم اللاجئين

البشير

قرار جديد بشأن محاكمة عمر البشير

رغد صدام حسين

مطالبات بتسليم ابنة صدام حسين.. هل يوافق الأردن؟

الذهب

بالأرقام.. هذا ما تملكه السعودية من الذهب

المترو

قرار جمهوري بشأن الخط الأول لمترو الأنفاق

حمزة

فى عيد وفاء النيل.. "حمزة" يكشف هذه المفاجأة

سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

سبب صادم وراء انسحاب دنيا سمير غانم من "الكبير أوي"

#

سبب صادم وراء عدم حضور حفيدة «الفيشاوي» لجنازته

#

شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة قبل مقتل قائدها

#

سبب صادم وراء عدم حضور "رونالدو" زفاف "راموس"

اضطرت طائرة ركاب روسية، للهبوط اضطراريًا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو، بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا على الأقل.

وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) أن طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصًا اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، ما تسبب في تعطيل محركيها، وأجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي في جنوب شرق موسكو.

وأضافت الوكالة أنه تم إنزال الركاب، ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي سكوراتوف المدير العام لشركة أورال قوله: "كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي. دخلت الطيور في كلا المحركين. توقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "خنساء السعودية" تروى بر أبنائها العشرة فى موسم الحج
» نجل مرتضى يقدم أوراق ترشحه لانتخابات النادى
» صورة مبهرة للكعبة في يوم العيد
» ممثلة شهيرة تهدد متابعيها: "سأدحرج رءوسكم"
» «تويتر» يجمع شمل طفلة لاجئة برجل اشترى لها دراجة
» فضيحة.. مايكروسوفت تتنصت على عملائها
» بعد ادعاءات بتحرشه بـ8 مغنيات.. فنان شهير في مأزق
» دراسة تحذر الفتيات من مواقع التواصل الاجتماعى
» سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية
» نجم الأهلي يحطم غرفة خلع الملابس بعد خلاف مع لاسارتي
» تعليق غير متوقع من مدحت العدل عن محمد سعد وأحمد حلمي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم