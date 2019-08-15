  • الخميس 15 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:27 م
بحث متقدم
اقتحام الأقصى

مجددًا .. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون «الأقصى»

الشرقية للدخان

«الشرقية للدخان» : زيادة جديدة في أسعار السجائر

صورة من الفيديو

بالفيديو.. كويتية: الجنة لا تشرفني

نجيب ساويرس

رد مفاجيء من "ساويرس" : أفضل هذا النوع من " الويسكي"

فضل شاكر

فيديو صادم لفضل شاكر في مخيم اللاجئين

البشير

قرار جديد بشأن محاكمة عمر البشير

رغد صدام حسين

مطالبات بتسليم ابنة صدام حسين.. هل يوافق الأردن؟

الذهب

بالأرقام.. هذا ما تملكه السعودية من الذهب

المترو

قرار جمهوري بشأن الخط الأول لمترو الأنفاق

حمزة

فى عيد وفاء النيل.. "حمزة" يكشف هذه المفاجأة

فضيحة جديدة تلاحق "هواوي" بدول أفريقية

عرب وعالم

هواوى
هواوى

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

هواوي تتعرض لأزمة جديدة بسبب وثائق مسربة

#

فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. تعرف عليها

#

فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. تعرف عليها

#

هواوي ترد الصفعة لـ"غوغل".. ما مصير هواتف "أندرويد"؟

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تحقيق استقصائي، عن أن فنيين يعملون لصالح شركة هواوي ساعدوا أعضاء حكومات بدول أفريقية في التجسس على المعارضين السياسيين.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تخضع فيه شركة معدات الاتصالات الصينية (هواوي) للتدقيق حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب المخاوف من أن التقنيات الخاصة بها يمكن أن تستخدم في التجسس لصالح الصين، الأمر الذي تنفيه الشركة.

لكن ما خلص إليه تحقيق الصحيفة الأميركية دليل آخر يؤيد موقف الحكومات الغربية، التي تتهم الشركة الصينية بالضلوع في أنشطة تجسس.

فقد نقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسئولين كبار في مجال المراقبة لم تكشف هويتهم، أن فنيين بشركة هواوي ساعدوا أعضاء في حكومات دولتي أوغندا وزامبيا في التجسس على اتصالات المعارضين السياسيين.

ولم يؤكد تحقيق الصحيفة وجود صلة مباشرة بين الحكومة الصينية أو المسئولين التنفيذيين لشركة هواوي.

وأضافت أن هواوي ساعدت حكومات دولتي أوغندا وزامبيا في التجسس على الرسائل المشفرة وتطبيقات، مثل: واتس آب وسكايب، وتتبع المعارضين باستخدام البيانات الخلوية.

وأكد ممثل عن الحزب الحاكم في زامبيا ما ورد في تحقيق "وول ستريت جورنال"، وقال إن فنيين من هواوي ساعدوا في مكافحة المواقع الإخبارية المعارضة في البلاد.

وأضاف "كلما أردنا تعقب مرتكبي الأخبار المزيفة، نطلب من Zicta – الوكالة الإخبارية الرائدة – العمل مع هواوي لضمان عدم استخدام الناس لفضاء الاتصالات الخاص بنا لنشر الأخبار المزيفة".

وفي المقابل، أنكرت هواوي أي ضلوع لها في الأمر، وقالت إنها لم تشارك في أنشطة قرصنة، ورفضت ما وصفتها بـ"الادعاءات التي لا أساس لها وغير دقيقة وتضر بعملياتنا التجارية".

وأضافت الشركة الصينية "يوضح تحقيقنا الداخلي بوضوح أن هواوي وموظفيها لم يشاركوا في أي من الأنشطة المزعومة فنحن لا نملك العقود، ولا القدرات، للقيام بذلك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "خنساء السعودية" تروى بر أبنائها العشرة فى موسم الحج
» نجل مرتضى يقدم أوراق ترشحه لانتخابات النادى
» صورة مبهرة للكعبة في يوم العيد
» ممثلة شهيرة تهدد متابعيها: "سأدحرج رءوسكم"
» «تويتر» يجمع شمل طفلة لاجئة برجل اشترى لها دراجة
» فضيحة.. مايكروسوفت تتنصت على عملائها
» بعد ادعاءات بتحرشه بـ8 مغنيات.. فنان شهير في مأزق
» دراسة تحذر الفتيات من مواقع التواصل الاجتماعى
» سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية
» نجم الأهلي يحطم غرفة خلع الملابس بعد خلاف مع لاسارتي
» تعليق غير متوقع من مدحت العدل عن محمد سعد وأحمد حلمي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم