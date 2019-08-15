تواضروس عن الملابس غير اللائقة بالكنيسة: لا يوجد قانون يمنعها

15 أغسطس 2019 - 10:06 ص

علق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على وجود الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، حيث أكد أنه لا يوجد قانون لمنعها والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلاً: "الإنسان من نفسه" حسب صحيفة الشروق.

وأضاف ردًا على أسئلة الشباب، خلال عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الإسكندرية أصبحت مدينة متسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية تضم عددًا كبير من الكهنة يترأسهم أحد الأساقفة، وحول تعرضه الشخصى للهجوم على "السوشيال ميديا"، قال: "وظيفتى الخدمة والعمل ولا مجال للالتفات لأشياء هامشية".

وشدد على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلاً: "الفهلوة لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح"، محذرًا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها، وعلى الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام".

ونفى البابا تواضروس وجود أي انقسام داخل المجمع المقدس؛ مؤكدًا أن الأعضاء لديهم مسئولية كاملة ولكن الاختلاف فى الآراء أمر طبيعى، وهناك منقاشات كثيرة وطرح وجهات نظر متعددة للاتخاذ القرار المناسب.

وكشف عن أن الايبارشيات المختلفة تمتاز بالتكافل فيما بينها، بحيث تمنح الكنائس الغنية الأخرى الفقيرة، مشيرًا إلى أن بعض الإيبارشيات تمنح "عشورها" للإيبارشية الفقيرة.

وقال البابا تواضروس إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة.

وأوضح البابا تواضروس، أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد.

وكشف البابا أن تأجيل سيامة الأنبا مكاريوس بالمنيا، نظرًا لكبر مسئوليات الخدمة بإيبارشية المنيا، مؤكدا أن تأجيل تجليسه جاء بشكل مؤقت لحين وضع التصور النهائي.