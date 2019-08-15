  • الخميس 15 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:27 م
بحث متقدم
اقتحام الأقصى

مجددًا .. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون «الأقصى»

الشرقية للدخان

«الشرقية للدخان» : زيادة جديدة في أسعار السجائر

صورة من الفيديو

بالفيديو.. كويتية: الجنة لا تشرفني

نجيب ساويرس

رد مفاجيء من "ساويرس" : أفضل هذا النوع من " الويسكي"

فضل شاكر

فيديو صادم لفضل شاكر في مخيم اللاجئين

البشير

قرار جديد بشأن محاكمة عمر البشير

رغد صدام حسين

مطالبات بتسليم ابنة صدام حسين.. هل يوافق الأردن؟

الذهب

بالأرقام.. هذا ما تملكه السعودية من الذهب

المترو

قرار جمهوري بشأن الخط الأول لمترو الأنفاق

حمزة

فى عيد وفاء النيل.. "حمزة" يكشف هذه المفاجأة

الزمالك يستقبل طلبات الترشح للانتخابات التكميلية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الشرطة الروسية تعتقل نحو 150 شخصا فى احتجاجات للمعارضة

#

مؤتمر مهم لرئيس الزمالك ظهر اليوم

#

«الوطنية للانتخابات»: قبلنا طلبات كافة المنظمات لمراقبة الاستفتاء

#

الوطنية للانتخابات تصدر 4228 كودا للإعلاميين لمتابعة الاستفتاء

يستقبل نادى الزمالك، طلبات الراغبين فى خوض سباق الانتخابات التكميلية التى ستعقدها إدارة النادى، الشهر المقبل.

وكان مرتضى منصور، أعلن إقامة الانتخابات أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غدٍ السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "خنساء السعودية" تروى بر أبنائها العشرة فى موسم الحج
» نجل مرتضى يقدم أوراق ترشحه لانتخابات النادى
» صورة مبهرة للكعبة في يوم العيد
» ممثلة شهيرة تهدد متابعيها: "سأدحرج رءوسكم"
» «تويتر» يجمع شمل طفلة لاجئة برجل اشترى لها دراجة
» فضيحة.. مايكروسوفت تتنصت على عملائها
» بعد ادعاءات بتحرشه بـ8 مغنيات.. فنان شهير في مأزق
» دراسة تحذر الفتيات من مواقع التواصل الاجتماعى
» سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية
» نجم الأهلي يحطم غرفة خلع الملابس بعد خلاف مع لاسارتي
» تعليق غير متوقع من مدحت العدل عن محمد سعد وأحمد حلمي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم