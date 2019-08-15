اختفاء هيفاء وهبي من "إنستجرام".. لهذا السبب

متابعات-علا خطاب
طمأنت النجمة ھيفاء وھبي، جمهورها، كاشفة السبب وراء اختفاء حسابها على تطبيق "إنستجرام"، مشيرة إلى أن الحساب تعرض لعطل تقني.
وأضافت هيفاء: "تواصلنا مع المسئولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددًا دون أن نفقد أي من محتواه".
يذكر أن هيفاء وهبي أحيت حفلاً ناجحًا في السويد قبل أيام، وانتشر فيديو من الحفل خلال تفاعلها مع الجمهور مع أغنية "توتة"، إذ خلعت حذاءها على المسرح لتتمكن من الرقص جيدًا وسط صيحات الحضور.
While I enjoy the reactions of my last concert in Sweden on my Instagram page @haifawehbe— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 13, 2019
The profile was subjected to a technical
Malfunction
Administrators were contacted to fix the situation and return the profile to its Normal state without any loss of content !
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