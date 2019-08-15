شريف مدكور ينعي طبيبته المعالجة: " عمري ما هنسى دخلتك عليا"

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الإعلامي شريف مدكور
الإعلامي شريف مدكور

سارة أشرف

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علاج

شريف مدكور

دار الفؤاد

نعت إدارة مستشفى دار الشفاء، الدكتورة هالة جبر الطبيبة المعالجة للإعلامي شريف مدكور التي وافتها المنية إثر حادث أليم أمس الأربعاء.

وذكر المستشفى عبر "فيس بوك": "تنعي إدارة مستشفي دار الشفاء أحد أبنائها التي شهد لها الجميع بحسن خلقها واجتهادها والسعي الدائم لخدمة المرضى والجميع".

بدوره نعى الإعلامي شريف مدكور الطبيبة الراحلة: "يا الله ربنا يرحمك يا هالة عمري ما هنسى دخلتك عليا وأنا تعبان في السرير وكنتي تبتسمي في وشي وتقولي إنت زي الفل".

وتابع: "دايما كنتي تطمنني وتقولي هتخف وتبقي زي الحصان قلبي وجعني عليكي قوي ربنا يصبر أهلك وإن شاء الله تكوني في الجنة البقاء لله".


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