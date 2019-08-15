بالأرقام.. هذا ما تملكه السعودية من الذهب

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كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن أن احتياطات الدول العربية من الذهب بلغت في أغسطس الجاري نحو 1300 طن، من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم من المعدن النفيس.
وأظهرت البيانات أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، ما يشكل نحو ربع الاحتياطيات التي تمتلكها الدول العربية من المعدن الأصفر.

واحتياطيات السعودية هي جزء من احتياطاتها الدولية، المؤلفة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب، ووفقا لبيانات "مؤسسة النقد العربي السعودي" فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات السعودية نهاية العام الماضي 1.862 تريليون ريال (نحو 496.5 مليار دولار).
وبعد السعودية يأتي لبنان في المرتبة الثانية عربيًا باحتياطيات ذهبية تبلغ 286.8 طن، ومن ثم الجزائر بـ173.6 طن، تليها ليبيا بـ116.6 طن، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطي 96.3 طن.

وتجدر الإشارة إلى أن احتياطيات الذهب المذكورة هي عبارة عن ما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطات الذهب غير المستخرجة.

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