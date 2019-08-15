» صورة مبهرة للكعبة في يوم العيد

15 أغسطس 2019 - 11:38 ص

التقط القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات"، خلال أول أيام عيد الأضحى، صورة من الفضاء عالية الدقة، للحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الصورة خلال موسم الحج لعام 1440 هجري الموافق 2019 ميلادي.

"خليفة سات" صنع بالكامل داخل مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%.

ويخصص القمر لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.







