  • الخميس 15 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:25 م
بحث متقدم
أرشيفية

اجتماع عاجل بين السيسي ومدبولي لبحث هذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالتين عاجلتين.. هذه فحواهما

أرشيفية

قتلى في اشتباكات بين الهند وباكستان بكشمير

فان دايك

رغم فوزه بالسوبر.. محمد صلاح يتراجع أوروبيًا

أرشيفية

"المسكوت عنه" فى زواج القاصرات

فريق ليفربول لحظة تتويجة بلقب السوبر

ليفربول يغادر إسطنبول بعد التتويج بالسوبر الأوروبي

إلهان عمر

قرار خطير لـ"نتنياهو" ضد إلهان عمر

البرهان

البرهان رئيسًا.. بالأسماء تشكيل المجلس السيادي بالسودان

مصطفى كامل في مرضه

تفاصيل مثيرة.. حقيقة عشق "مصطفى كامل" للأميرة شويكار

السعودية

برواتب مجزية.. فرص عمل للمصريين في السعودية

ليفربول يغادر إسطنبول بعد التتويج بالسوبر الأوروبي

الرياضة

فريق ليفربول لحظة تتويجة بلقب السوبر
فريق ليفربول لحظة تتويجة بلقب السوبر

متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من محمد صلاح بعد فوز ليفربول بالسوبر الأوروبي

#

موعد مبارة ليفربول "صلاح" وتشيلسي والقنوات الناقلة

#

بث مباشر ليفربول وتشيلسي بكأس السوبر الأوروبي

#

ماذا قالت جومانا مراد لصلاح بعد فوزه بدوري الأبطال؟

    

غادر فريق ليفربول الانجليزي إسطنبول اليوم، بعد تتويجه أمس بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.

وفاز ليفربول فعلى فريق تشيلسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي، التي أقيمت على ملعب " فودافون أرينا" بإسطنبول.

وقال مراسل الأناضول، أن الحافلة التي تقل فريق ليفربول وصلت إلى مطار إسطنبول الدولي وإن لاعبي الفريق والوفد الفني قد دخلوا  إلى صالة الطيران العامة في المطار وسط تدابير أمنية واسعة.

وأكد انه بعد الانتهاء من إجراءات المغادرة وختم جوازات السفر غادر فريق ليفربول المطار بواسطة طائرة خاصة إلى بريطانيا.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا تابع «رونالدو» مباراة ليفربول «صلاح» أمام تشيلسي
» الزمالك يواصل طرح تذاكر بطل الصومال
» "أكذوبة النت".. حسناء أوربية تعيش هذه الصدمة
» الأهلى يمنح الضوء الأخضر للاعبه بالرحيل مجانا
» أكاديمي سعودي يرد على كويتى توقع نهاية العالم 30 أغسطس
» بصورة طفولية.. حلا الترك تشعل إنستجرام
» العثور على طقم أسنان بحلق مريض
» تراجع طفيف بأسعار الذهب
» تقرير مفصل من وزير الداخلية السعودي لـ "بن سلمان"
» شاهد.. اقتحام مسرح حفل نجوى كرم في سوريا
» «بوطيب» يطير لفرنسا لتلقى العلاج

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية