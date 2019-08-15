قتلى في اشتباكات بين الهند وباكستان بكشمير

أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، مقتل 3 من جنوده في اشتباكات على خط السيطرة الفاصل مع الهند.

وقال مدير العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، اللواء آصف غفور، عبر "تويتر"، إنّ "3 جنود باكستانيين قتلوا في إطلاق نار من طرف الجانب الهندي، في محاولة لتحويل الانتباه عن الأوضاع غير المستقرة في جامو وكشمير".

وأضاف أنّ الجيش الباكستاني "رد على إطلاق النار من جانب نيودلهي وقتل على إثره 5 جنود هنود".

كما أشار "غفور" إلى إصابة عدد من الجنود الهنود خلال الاشتباكات المذكورة، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الهندي على الواقعة.

والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، على خلفية إلغاء الحكومة الهندية في 5 أغسطس، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وبدأ النزاع على الإقليم بين باكستان والهند، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا العام 1947، حيث نشبت 3 حروب، في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من كلا الطرفين.