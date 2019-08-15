» هكذا تابع «رونالدو» مباراة ليفربول «صلاح» أمام تشيلسي

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رونالدو

المصريون

ليفربول

السوبر الاوروبي

حرص النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالى والمنتخب البرتغالي، على متابعة مباراة ليفربول وتشيلسى في بطولة كأس السوبر الأوروبى، مساء أمس الأربعاء، والتى انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلى بنتيجة 2-2 فيما بينهما.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" "فيديو" يظهر فيه نائمًا على الأرض داخل منزله فى حالة استرخاء أثناء متابعة مباراة السوبر، وكان برفقته صديقته جورجينا رودريجيز التى كانت تتولى مهمة تدليك عضلات قدم "الدون" لمساعدته فى جلسة الاستشفاء العضلى بعد العودة من التدريب.

كان يوفنتوس أعلن من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن غياب اللاعب كريستيانو رونالدو عن التدريبات بسبب الإصابة.

وأكد البيان الرسمى الصادر عن يوفنتوس الإيطالى، أن كريستيانو رونالدو سيتدرب بشكل منفرد خلال الأيام القادمة بسبب معاناته من مشكلات عضلية، دون الكشف عن المدة المحددة لغيابه.

وجاءت هذه التطورات قبل نحو عشرة أيام فقط على انطلاقة بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020، حيث سيلعب يوفنتوس الجولة الأولى أمام نادي بارما خارج ميدانه.

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