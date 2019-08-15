نهاية صادمة لكويتي أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بمصر

15 أغسطس 2019 - 05:09 م

تعرف رجل أعمال كويتي على فتاة في عمر الـ 16 عام تحمل الجنسية الصينية وتعيش مع أسرتها في القاهرة، قابلها في أحد النوادي الخاصة وأعجب بها بشدة فعرض عليها قضاء الوقت معها في شقته بالهرم التي استئجرها من اجل قضاء إجازته في مصر لمدة أسبوع.

وافقت الفتاة الصينية على عرض الثري الكويتي ولكن بشرط ان تحصل على مبلغ 1000 دولار مقابل الليلة الواحدة! كما عبرت له هي أيضاً عن إعجابها الشديد به، وانها لا تعرف شيء عن “الجنس” ولكن سوف تقوم باي شيء من اجله.

تحمس الرجل الكويتي للموضوع، وسريعا ما رتب لكل شيء مع بواب العمارة، الذي سهل الطريق عليه كثيراً. فيلتقي الثري الكويتي بالفتاة الصينية للمرة الأولى في شقته الخاصة بشارع الهرم.

حاول رجل الاعمال الكويتي مداعبة الفتاة بعد تناول عدد من كاسات الخمر ولكنها رفضت ان تبدأ في اي شيء قبل ان تحصل على المال، لذلك تحرك رجل الاعمال نحو الغرفة لجلب المال من حقيبته.

تحركت نحوه الفتاة الصينية قبل ان يتمكن الكويتي من غلق حقيبته وراحت تداعبه كي تلهيه ومن ثم تطعنه بخنجر مخدر سريع المفعول، لتتمكن تماما منه، وتقوم بتجريده من كافة الاموال الموجودة بالحقيبة وهاتفه الشخصي وايضاً الاوراق الخاصة به.