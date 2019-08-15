الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية بتوقيع حسني مبارك

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اتفاقية

حسني مبارك

المغرب،

الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، رقم 50 لسنة 2005، بشأن الموافقة على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والمغرب.

وجاء في نص القرار الذي جاء بتوقيع مبارك، أنه سيتم نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية، بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004.

وأبرمت مصر اتفاقية تبادل السجناء مع العديد من الدول التي ترتبط معها بعلاقات قوية، حيث تهدف الاتفاقية لتبادل السجناء ومحاكماتهم داخل بلدهم الأم.


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