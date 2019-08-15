نجل "أبوتريكة" ينشر صورة غريبة له مع"صلاح" تثير الجدل

15 أغسطس 2019 - 08:24 م

نشر أحمد نجل اللاعب السابق محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة له مع النجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أمس قبل لقاء السوبر بين ليفربول وتشيلسي الذي فاز به الريدز.

وظهر نجل "أبوتريكة" مع "صلاح" وهو يرتدي تيشرت نادي تشيلسي الذي سيخوض ليفربول الذي يلعب له "صلاح" لقاء نهائي "السوبر الأوروبي".

وأثارت الصورة جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دافع معظمهم عن نجل "أبوتريكة" بأنه حر في تشجيع النادي الذي يحبه وفي الوقت نفسه يعبر عن حبه لـ"صلاح".

وعلق أحد النشطاء على منشور كتب على الصورة عبر صفحة "في الجول"، ": أحمد محمد أبو تريكة ينشر صورة له مع محمد صلاح عبر إنستجرام على هامش مباراة السوبر الأوروبي بالأمس.. هل لاحظت شيئ غريب في الصورة؟".

وقال :" تقصد ان الغريب انا احمد ابن تريكه لابس تي شيرت تشيلسي بعد مباره السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي واحمد ابن ابو تريكه كان بيشجع تشيلسي.. ولاكن متستغربوش لأنه ابن تريكه يعني مش بيعرف يتصنع اي شي مهو كان يقدر يلبس تي شيرت الليفر لاكن الولد علي مبدئا زي ابوه مبيعرفش يتصنع شي".

وقال آخر ": هو ايه الغلط اساسا في اللي هو عمله! عادي ما يلبس تشيلسي ويشجعهم عادي، مألحدش يعني ?? بس احنا اللي بنحب نأفور شويه".

فيما قال آخر :"عادى و إيه المشكلة ... واحد بيشجع نادى معين ولكن ده مايمنعش إنه يحب صلاح و يحب يتصور معاه ... ما إحنا أغلبنا مش فارق معاه ليفربول يكسب ولا يخسر بس بنتعاطف معاه عشان خاطر صلاح مش أكتر".