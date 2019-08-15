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ماذا فعل لاعبو البحرين بعد تعرض كأس البطولة للكسر؟

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يد الأهلي تتأهل إلى نهائي كأس مصر

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في موقف غريب من نوعه، تعرض كأس اتحاد غرب آسيا، للكسر أثناء احتفالات لاعبى منتخب البحرين باللقب، للمرة الأولى فى تاريخه، إثر الفوز فى النهائى على المنتخب العراقى مستضيف البطولة بهدف وحيد.

وظهر لاعبو المنتخب البحرينى، حسبما نقلت "روسيا اليوم" وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الكأس المكسورة بعد التتويج، لكنهم تعاملوا مع الحادثة بروح رياضية وفكاهة.

يذكر أن هذا اللقب هو الأول الذى يحرزه المنتخب البحرينى فى تاريخ مشاركاته فى البطولة.


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