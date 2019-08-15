» ترامب ينصح الرئيس الصيني بهذا الأمر الهام

15 أغسطس 2019 - 10:10 م

نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالاجتماع شخصيًا مع المحتجين في هونغ كونغ.



وكتب ترامب، عبر "تويتر": إذا التقى الرئيس شي، شخصيا بالمتظاهرين، فستكون هناك نهاية سعيدة ومعقولة لمشكلة هونغ كونغ. ليس لدي أدنى شك!"



وربط ترامب، بين الاحتجاجات والاتفاق التجاري مع بكين، مع استمرار التوتر التجاري بين البلدين.

وقال "تريد الصين بالطبع عقد اتفاق.. فليتعاملوا إذاً مع هونغ كونغ بإنسانية أولا".

