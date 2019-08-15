إسرائيل تصادر 3.6 ملايين دولار من الأموال الفلسطينية

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ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، أن السلطات الإسرائيلية حولت مبلغ 12.7 مليون شيقل (3.6 ملايين دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، لصالح أشخاص مشتبه بهم في التعامل مع تل أبيب.
وقالت الصحيفة إن "مصادرة المبلغ المذكور يأتي بناء على قرار قضائي صدر عن المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس مؤخرا، وتم تنفيذه في الأيام الماضي".
وأوضحت أن القرار جاء إثر رفع فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية قضايا ضد السلطة الفلسطينية بدعوى قيام أجهزتها الأمنية بـ"اعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم بشبهة تعاونهم مع أجهزة الأمن الإسرائيلية".
وجاء في قرار المحكمة أن "السلطة الفلسطينية خالفت الاتفاقيات مع إسرائيل وقامت باحتجاز إسرائيليين يعيشون في مناطق السلطة (الضفة الغربية)". حسب الصحيفة.
وأضافت المحكمة أن اعتقال الإسرائيليين لا يقع ضمن صلاحيات السلطة الفلسطينية.
وحسب القرار القضائي الإسرائيلي فسيتم توزيع الأموال الفلسطينية المصادرة على المدعين ضد السلطة الفلسطينية خلال أيام، وفق "معاريف".
ونهاية كل شهر، تحول إسرائيل، أموال الضرائب التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة الفلسطينية، رفضها استلام أموال الضرائب المحتجزة "منقوصة". -

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